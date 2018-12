© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il difensore giallorosso Massimo Volta ha analizzato i primi quarantacinque minuti di Benevento-Brescia (0-0 all'intervallo) ai microfoni di DAZN: "È una bellissima partita, giocata a viso aperto da due squadre in salute che vogliono vincere. Il Brescia gioca prevalentemente in zona centrale, dovremo essere bravi a giocare sulle fasce per aprirli e trovare dei varchi. Serve continuità, un po' di fortuna e più convinzione".