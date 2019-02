© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Massimo Volta, match winner della sfida tra Benevento e Pescara, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio: "Abbiamo fatto una partita tutto cuore, nel primo tempo abbiamo sprecato tanto, meritavamo di vincere. A poche partite dalla fine questi punti valgono doppio. Il calcio è così, se non la chiudi rischi di farla riaprire. È un gol fantastico che dedico a mia moglie, mio figlio e mio papà che oggi compie gli anni. Da qui alla fine sono tutte finali, il calendario ci aiuta perché c'è qualche scontro diretto, mi riferisco a Lecce-Verona. Da gennaio ci siamo riaggruppati, sono arrivati due innesti fantastici soprattutto come persone. Il gruppo è quello che ci fa andare avanti. Gli attaccanti ci hanno risolto talmente tante partite che ogni tanto diamo loro una mano. Sul rigore ero girato verso Montipò perché non volevo guardare, non lo farò più. In trasferta i nostri tifosi ci seguono sempre, sono fantastici, giocare qua non è facile per nessuno".