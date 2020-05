Benevento, Volta: "Non voglio pensare a una mancata promozione, meritiamo la A"

Come riferisce ottopagine.it, nel corso della diretta #CasaBenevento, in onda sul canale Instagram di Ottochannel, è intervenuto il difensore del Benevento Massimo Volta. Che ha chiaramente parlato del momento che il calcio sta vivendo: " Spero di tornare quanto prima ad allenarmi sul campo. Purtroppo c'è poca chiarezza e il presidente Vigorito ha fatto bene a sottolinearlo. Sarebbe senza senso tornare a lavorare per poi non riprendere la stagione. E' chiaro che la sicurezza viene prima di tutto. Sono della provincia di Brescia e lì ci sono stati dei momenti drammatici, ma il calcio deve ripartire anche per dare una distrazione agli italiani rispettando - lo ripeto - tutte le precauzioni del caso".

Una nota poi a mister Filippo Inzaghi: "E' un ottimo allenatore. Mi piace molto anche per la sua schiettezza, dice le cose come stanno senza fare troppi giri di parole. A settembre ci disse che voleva trovarsi alla fine del girone d'andata con dieci punti di vantaggio. Ci guardammo tutti in maniera un po' strana, pensavamo che volesse troppo da noi. Poi alla fine ha avuto ragione, ha saputo toccare le corde giuste e adesso ci ritroviamo con un primato considerevole. Tiene tanto ai record che ci mostra spesso. Penso che quanto fatto verrà ricordato a lungo negli anni a venire".

Conclude: "Non voglio pensare a una mancata promozione, abbiamo dimostrato sul campo che la meritiamo. Ho letto l'ipotesi di un piano B con promozioni a tavolino in caso di sospensione definitiva, ma fino a quando non vedo il fatto compiuto non mi fido. Se il prossimo anno staremo in serie A, l'obiettivo sarà ovviamente la salvezza: per ottenerla servirà una squadra molto forte perché si tratta di un torneo che ha una difficoltà totalmente diversa rispetto alla serie B. Futuro? Per adesso non ci penso, voglio giocare ancora a lungo. Il mio intento è quello di rispettare il contratto con il Benevento che scadrà l'anno prossimo. Poi si vedrà".