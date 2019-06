© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato in conferenza stampa tracciando le linee guida della prossima stagione oltre che un bilancio di quella appena chiusa: “Molti forse hanno dimenticato che la stagione appena conclusa fa parte di un programma gettato su base triennale, la corposa campagna acquisti che i media hanno considerato da otto non è stata sufficiente per conquistare la promozione nonostante ci fossimo andati vicini. Questo è stato un anno anche di soddisfazioni e lo guardo come un anno positivo del nostro programma triennale. - continua Vigorito come riporta Beneventocalcio.it - Bucchi? Abbiamo analizzato la stagione e siamo giunti alla conclusione che non c’erano condizioni per continuare con il mister, perché ha mancato una tappa del progetto che non è la mancata promozione. Mercato? Innanzitutto cercheremo di trovare un accordo per risolvere i contratti dei giocatori che non fanno parte del nostro progetto. Abbiamo una trentina di giocatori in rosa, più quelli che torneranno dai vari prestiti e dobbiamo sfoltire. In entrata non pensate a nomi roboanti, la nostra strada sarà un’altra”.