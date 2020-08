Berlusconi: "Monza scommessa suggestiva. E atto d'amore per la città che mi ospita"

Intervistato da La Verità il patron del Monza Silvio Berlusconi ha parlato della sua avventura con il club brianzolo ribadendo l’intenzione di salire subito in Serie A: “Meglio Forza Italia di nuovo al governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando presto avremo entrambe le cose. - esordisce Berlusconi - Per me il calcio è una metafora della cita alla quale ho dedicato tempo e passione. Sono il presidente che ha vinto più di tutti nel mondo, mentre il Monza per me è una scommessa suggestiva e un atto d’amore verso una città che mi ospita e che lo merita. Il calcio è un gioco, la politica è una cosa seria che riguarda il destino di tutti noi, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Tra calcio e politica scelgo la politica anche se mi piace meno”.