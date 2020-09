Bertotto: "Quello di ora non è l'Ascoli che vedremo in campionato. Aspettiamo gli innesti"

Prima uscita stagionale per l'Ascoli, e pari, 1-1 il finale, contro la Vis Pesaro, formazione di Serie C. Come riferiscono i canali ufficiali dei bianconeri, a fine gara il match è stato commentato da mister Valerio Bertotto: "Stiamo lavorando soltanto da una settimana, la squadra che è scesa in campo con la Vis non è quella che andrà ad affrontare il campionato, lo sapevamo anche prima di questa partita; abbiamo le idee chiare su dove e come intervenire, la squadra era imbottita di ragazzi, 2001, 2003, ma devo dire che, considerato l’impegno contro una formazione nettamente più avanti di noi con la preparazione, si sono comportati bene. Non sono mancati sforzo, impegno, impatto, è chiaro che bisogna metterci più qualità, lavoriamo per questo perché è quello che ci vuole per affrontare il campionato. La squadra è atleticamente in linea con il nostro programma; per i ragazzi più giovani è chiaro che si avverta la fatica di fare la preparazione con i grandi e di affrontare una squadra di professionisti, quello che conta, però, è l’impegno che hanno profuso e l’essere riusciti a pareggiare la partita rappresenta un bel segnale. Il mercato? Aspettiamo che arrivino gli elementi necessari”