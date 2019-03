Bianchetti: "Calvario infinito, ma sono tornato. Sogno la A con l'Hellas"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista su La Gazzetta dello Sport al difensore dell’Hellas Verona Matteo Bianchetti che ripercorre il suo calvario dopo il problema alla colonna vertebrale, e successiva operazione, del 2017: “Mi sveglio alla mattina nel mio letto, in ritiro a San Martino di Castrozza, con la schiena che mi fa male. La sera sono sotto i ferri, operato d’urgenza alla spina dorsale. Cinque ore e mezza di intervento, il risveglio, la grande paura per Debora, i suoi e i miei genitori. Da lì sono ripartito. I medici mi spiegarono che la convalescenza sarebbe stata determinante per capire di più. Un ematoma aveva invaso un nervo, occorreva del tempo per comprendere quanto lo avesse eroso. Per mesi l’80% delle mie giornate le trascorrevo tra il letto e il divano. Portavo un busto, i movimenti che mi erano consentiti erano minimi, mi sono rialzato poco per volta. Il rischio della paralisi era stato superato e ho ripreso a correre e a giocare. Poi il rischio ricaduta, che mi avrebbe fatto smettere di giocare, uno dei momenti peggiori in cui resistere non è stato facile. Supero anche questo ostacolo e mi fratturo la solita anca e riparto ancora da zero fino a dicembre quando vengo convocato, entro e va tutto bene. - continua Bianchetti – Hellas? In tanti ci davano alla deriva, e invece ci siamo rilanciati, ma la svolta decisiva arriva solamente alla fine. Con l’Hellas ho già colto due promozioni in Serie A. Una da comprimario, l’altra da presenza stabile. Sogno la terza, sarebbe bellissimo”.