Intervistato da 50 Canale il terzino del Pisa Samuele Birindelli ha parlato della sfida contro il Livorno, derby sentitissimo da entrambe le tifoserie: “Per me è una settimana speciale, sono nato a Pisa e la vivo in maniera diversa. Però in palio ci sono sempre tre punti e noi siamo professionisti e dobbiamo prepararci senza pensare all’ambiente che ci circonda. Sarà una lotta dal primo all’ultimo minuto per portare a casa la vittoria, per onorare la città e tutti coloro che verranno a sostenerci a Livorno o ci seguiranno da casa. - continua Birinelli come riporta Tuttopisa.it - In queste partite poi si azzerano i valori tecnici o quasi e alla fine la spunterà chi ha maggiore voglia di vincere e chi ha più rabbia. Ricordo il mio promo derby, l’enorme tensione e il trasporto dei tifosi per tutta la settimana. Anche questa volta sarà uno spettacolo che ognuno di noi dovrà vivere al meglio e affrontare al massimo”.