Bisoli: "Mi lecco le ferite ma salverò il Padova. Io sempre a rischio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Crisi conclamata in casa Padova. I bianco-scudati escono sconfitti anche da Crotone e scivolano sempre più giù in classifica. Grande scoramento nelle parole di Pierpaolo Bisoli: “Mi lecco le ferite, e mi fanno male - ha detto il tecnico dei veneti nel dopo gara -, ma io salverò il Padova, a costo anche di ammalarmi! Rischio esonero? Io nella vita sono sempre stato a rischio, se poi vorranno mandarmi via accetterò la loro decisione ma sono sicuro che salverò il Padova”, le sue dichiarazioni riprese da TuttoB.com.