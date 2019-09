© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Pescara per il momento non ricorrerà agli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Zauri nonostante vi siano ancora tanti obiettivi, o presunti tali, attualmente senza contratto. Si va dal sogno Birkir Bjarnason a Lorenzo Crisetig passando Filippo De Col e il solito Cristian Pasquato. Per ora però la società è intenzionata a dare un mese di tempo a questa squadra per trovare l’assetto giusto e poi eventualmente ricorrere al mercato degli svincolati per regalare un jolly a Zauri in modo che possa anche variare assetto tattico.