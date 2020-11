Boateng: "Il mio agente mi propose Barcellona e io pensavo intendesse l'Espanyol"

Kevin-Prince Boateng ai microfoni di DAZN: "Una cosa incredibile, non ci credevo all'inizio. Il mio procuratore mi chiama e mi fa: 'Ti piace Barcellona?' e io, pensando all'Espanyol, risposi: 'Sì, c'è anche Diego Lopez' e lui mi risponde: 'No, parlo del vero Barcellona'. E io: 'Stai scherzando?'". Su Messi: "Prima dicevo che Cristiano Ronaldo era il più forte del mondo. Poi ho visto Messi e non era normale, anche in allenamento faceva delle cose che ti faceva sentire scarso".