Boateng: "Potevo andare in America, ma al Monza sarò felice. Così mi ha convinto Berlusconi"

Kevin Prince Boateng, attaccante del Monza, ha raccontato la sua scelta in un'intervista al Corriere della Sera: La mia carriera è costellata di decisioni scioccanti. Fino a un anno e mezzo fa ero al Barcellona e ora sono in B. Potevo andare in America, ma preferisco essere felice. C’è più pressione qui che in molte squadre di A. Berlusconi? Mi ha chiamato e mi ha detto ‘figlio mio, torna a casa’. Non c’era bisogno di molte altre parole. A Galliani e Berlusconi era difficile dire di no. Mi avevano aiutato a diventare uomo, avevo l’obbligo morale di ripagare la loro fiducia".