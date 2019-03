Bocalon: "A Salerno sono stato bene, ma ora voglio il bene del Venezia"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In vista della sfida contro la Salernitana, club in cui ha militato fino a gennaio, l’attaccante del Venezia Riccardo Bocalon ha parlato del momento personale e di squadra: “Il mister è sicuramente bravo a tenere alti l’entusiasmo e l’attenzione, soprattutto durante gli allenamenti, che sono ad alta intensità. Quindi, spostando l’attenzione non tanto sui tre punti ma appunto sull’aggressività, la cattiveria durante gli allenamenti. Con il cambio di mister sia mentalmente sia inconsciamente c’è sempre una scolta, tutti sentono di dover dare di più. - continua Bocalon come riporta Trivenetogoal.it - A Salerno mi legano ricordi belli, la gente mi ha sempre voluto bene e fatto sentire parte di qualcosa. Il pubblico è spettacolare, un dodicesimo uomo in campo, e vuole sempre e solo il bene della propria squadra. In questo momento si sentono presi in giro perché gli obiettivi erano altri e ora sono lontani. Se il mister mi schiererà però non penserò a null’altro che non sia il bene del Venezia, scenderà in campo con lo spirito che mi ha contraddistinto in tutte le altre partite, cioè combattivo e cercherò sempre di portare in alto questi colori, perché li sento miei e quindi voglio solo il bene del Venezia”.