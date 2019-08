Bologna, l'ex Pisa Raimondi: "Toscani tosti, migliorati nell'ultimo anno"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Da tempo collaboratore tecnico di Mihajlovic, Gabriel Raimondi, oggi al Bologna, è tornato ieri sera all' "Arena Garibaldi" da avversario: i rossoblù si sono imposti sul Pisa per 0-3 centrando la qualificazione al quarto turno di Coppa. I supporters pisani, che non hanno mai dimenticato il capitano della storica promozione della stagione 2006-2007, lo hanno tributato con uno striscione, che proprio Raimondi, a fine gara, ha commentato in sala stampa: "Non mi aspettavo lo striscione, con un' "Arena" piena, è stata una grande emozione. Sono passati tanti anni da quella promozione centrata con il Pisa, ma nessuno dimentica. Il Pisa di oggi? Ho visto una buona squadra, che non si è snaturata, ha mantenuto principi di gioco e identità, rispetto allo scorso anno la vedo migliorata: mi fa ben sperare".