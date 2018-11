Bonacini: "Finalmente il vero Carpi. Futuro? Non voglio vendere"

© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra: “A Crotone si è visto il vero Carpi, una squadra coperta e pronta ad aggredire che ha giocato unita e compatta. Era quello che mi aspettavo dopo la mezza strigliata data ai ragazzi in settimana. Castori ha avuto ragione nel non andare in ritiro anche se fosse stato per me c'era già pronto il pullman per Noceto. - continua Bonacini come riporta la Gazzetta di Modena - Al momento non abbiamo e non ho intenzione di vendere, non ci ho nemmeno pensato. Non ho avuto contatti con figure terze e nemmeno qualcuno ha contattato il Carpi. Se qualcuno avesse bisogno del sottoscritto saprebbe dove e quando trovarmi, ma la risposta al momento è non vendo”