Bonetto: "Amiamo il calcio e il Padova. A fine stagione rifletteremo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il vicepresidente del Padova Edoardo Bonetto dopo la vittoria sul Lecce, che tiene aperto uno spiraglio per la salvezza, ha parlato della stagione e del futuro: “C’è tanta rabbia per le partite che abbiamo perso dopo aver visto quanto fatto contro il Lecce. Anche i giocatori arrivati a gennaio oggi hanno fatto una bellissima prestazione, ma c’è rabbia e rammarico per le tante sconfitte anche se guardare al passato serve a poco. - continua Bonetto come riporta Trivenetogoal.it - La mia famiglia ama il calcio e il Padova più di se stessa e a fine stagione prenderemo la decisione migliore per il futuro del club. Ora nelle ultime due gare dobbiamo fare quello che bisogna fare, poi ci siederemo a parleremo del futuro consapevoli di aver fatto una marea di errori in questa stagione”.