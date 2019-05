© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine della riunione andata in scena a Milano fra Roberto Bonetto e Joseph Oughourlian, rispettivamente socio di maggioranza e di minoranza del Padova, il numero uno biancoscudato ha rilasciato una breve dichiarazione sul futuro: “Per il bene del Padova posso dire che io e Oughourlian siamo d’accordo ad andare avanti assieme. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per la ripartizione delle quote, i nuovi assetti sono ancora in fase di discussione. - conclude Bonetto come riporta Padovagoal.it - Mercoledì poi terrò una conferenza stampa in cui spiegherò tutta la situazione”.