© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato in occasione della presentazione di Matteo Centurioni come nuovo allenatore del club biancoscudato: “Ho vissuto periodi difficili nella mia vita, ma questo senza dubbio è il più difficile, quando dico che non dormo la notte per il Padova è la verità perché mi sento responsabile di questa squadra che rappresenta migliaia di persone. Esonero Bisoli? Devo fare tutto il possibile per risollevare il Padova e ottenere la salvezza, per farlo non bastano i pareggi, ma serve vincere le partite iniziando dal derby col Cittadella. Avevamo richiamato Bisoli perché pensavamo che sarebbe riuscito a risollevare la squadra, ma così non è stato. - continua Bonetto come riporta Padovagoal.it - Domenica alle 12 abbiamo telefonato a Centurioni, che è una scelta condivisa, ci ha presentato la sua ricetta ed eccoci qui. Di errori ne ho commessi io per primo, si dice che il pesce puzza sempre dalla testa, ma sono sempre stato in buona fede in tutto quello che ho fatto. Gli errori sono stati commessi per inesperienza, ma quello che non accetto è che si dica che abbiamo preso giocatori scarsi a gennaio perché tutti, anche addetto ai lavori nazionali, hanno definito il mercato del Padova un ottimo mercato, fra i migliori di tutta la categoria”