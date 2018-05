Borghese non si nasconde: “Sarebbe un sogno restare al Livorno”

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le colonne de Il Tirreno il difensore del Livorno Martino Borghese ha parlato del suo futuro svelando il suo sogno di continuare l'avventura in amaranto: “Il futuro? Per me sarebbe un sogno restare, non l'ho mai nascosto, sento questa maglia come una seconda pelle. Quest'anno ho fatto tutto per rimanere anche se ero fuori dal progetto fin da luglio, ma ho stretto i denti e non ho mollato"