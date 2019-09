Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato del momento della squadra: “Abbiamo recuperato e ora ci attende una partita tosta, contro una squadra forte che sta facendo benissimo. Dobbiamo andare a Benevento sapendo che serve una grande partita per limitarli e portare a casa dei punti. Servirà la miglior Entella. - riporta Tuttoentella.it - Lo spirito deve essere quello giusto perché ci giochiamo una grande chance per metterci in vetrina. Dobbiamo avere la serenità giusta, vista la classifica, per giocare come sappiamo e fare una buona prestazione che può portarci dei punti. Senza però trascurare quel pizzico di sana incoscienza che serve sempre nel calcio. L'irrazionalità e l'incoscienza devono far parte integrante di una partita che devi andarti a giocare".