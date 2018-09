© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da calciatore del Lecce per Cesare Bovo. Il difensore ex di Torino, Genoa, Roma e Pescara ha parlato quest'oggi alla stampa salentina. Ecco quanto riporta il sito ufficiale del sodalizio giallorosso: “Lecce ha rappresentato l’inizio della mia carriera, tornarci ora mi fa estremo piacere. Sono rimasto sempre molto legato ai colori giallorossi. Sicuramente è cambiato tutto rispetto alla mia prima esperienza a Lecce, in quanto avevo 19/20 anni. Ho grande voglia di rimettermi in gioco dopo una stagione non positiva. Ritrovo mister Liverani, con il quale siamo stati compagni a Palermo per tre anni. Ora sta a me ripagare la fiducia concessami dalla società e dall’allenatore. Quello della Serie B è un campionato difficile ed equilibrato, ho grande voglia di far bene.”