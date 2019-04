Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone rispondendo a chi parlava di una frenata della sua squadra nelle ultime settimane: “Vado a vedere i numeri e il Cosenza ha otto punti in più rispetto all’andata, non so di che frenata stiate parlando anche perché ultimamente abbiamo giocato contro formazioni più forti di noi. Non si può chiedere l’impossibile a questa squadra che sta facendo tutto il possibile per salvarsi. Lecce? Sono ancora arrabbiato coi ragazzi per il secondo tempo, ma dobbiamo metterci alle spalle quella gara e cercare di raggiungere l’obiettivo il prima possibile. Abbiamo davanti a noi un trittico di gare determinanti e dobbiamo vincerne un paio per stare fuori dai casini. - continua Braglia come riporta il sito del club - Riconosco che il Crotone è una squadra attrezzata, hanno vissuto una fase difficile, adesso però hanno trovato la continuità che gli mancava, stanno facendo bene e hanno valide alternative. Noi dobbiamo farci trovare pronti, sotto tutti gli aspetti, dobbiamo giocare da Cosenza, dobbiamo mettere il cuore in campo”.