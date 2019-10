Braken, il livornese che incuriosisce il Cittadella

© foto di Luca Bargellini

Dall'Olanda con furore. Insomma, finora non eccessivo, ma Sven Braken sta piano piano ambientandosi nel calcio italiano, al netto dell'arduo compito di tirare fuori da una classifica anomala il suo Livorno, al penultimo posto in coabitazione con la Juve Stabia. Che, ironia della sorte, sarà per altro prossima avversaria dei labronici, una volta messo alle spalle il turno infrasettimanale, che vedrà la formazione di Breda impegnata sul campo del Cittadella.

Da Cittadella apprezzamenti per Braken - "Il Livorno rappresenta una piazza importante, ha appena vinto il derby col Pisa e ha un modo di stare in campo che non hanno molte squadre in questo campionato. Hanno anche soprattutto giocatori di qualità in avanti, Marras e Raicevic e anche Braken mi incuriosisce, anche Del Prato è un giovane interessante che sta facendo molto bene", parola del tecnico dei veneti Venturato.

Curiosità, intorno all'olandese. Che effettivamente era sinora sconosciuto al calcio nostrano, dopo aver militato da prima in Germania e poi in Olanda.

Chi è l'olandese - 187 centimetri e classe '93, il calciatore è stato scelto dagli amaranto per potenziare il reparto offensivo. Prelevato dal Nec Nijmegen, formazione dell'Eerste Divisie (la Serie B olandese), è esploso calcisticamente con la maglia dei tedeschi del MVV Maastricht, per poi tornare in patria e sposare il progetto prima dell'attuale Almere City (fino alla stagione 2009-2010 Omniworldcon), poi del Nec e infine, prima di approdare nuovamente li, dell'Emmen, con la quale ha collezionato 12 presenze nel massimo campionato dei Paesi Bassi. Mancino naturale, può giocare sia come prima punta che come esterno d'attacco sulla destra, che come trequartista.