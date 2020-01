© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dal suo profilo ufficiale su Facebook Paolo Branduani, portiere appena ceduto dalla Juve Stabia all'Empoli, ha scritto un messaggio di saluto alla piazza campana: "Sono ufficialmente un giocatore dell’Empoli, ma mi sembra doveroso ringraziare tutti i tifosi della Juve Stabia e dirvi grazie per quello che avete dato a me è tutta la mia famiglia. Un pezzo di cuore rimane lì con voi e vorrei ringraziare anche tutta la società, dal presidente al magazziniere a chiunque lavori per la Juve Stabia. Un ringraziamento a tutto lo staff e a tutto il gruppo favoloso di quest’anno va un grosso in bocca al lupo per questo campionato. Porterò dentro di me questi due anni e mezzo fatti di grandi soddisfazioni culminate il 20 aprile con la storica promozione in Serie B"