Breda e un'impresa chiamata salvezza. Che vale il rinnovo col Livorno

Quella compiuta da Roberto Breda a Livorno è una vera e propria impresa. Prendere la squadra all’ultimo posto in classifica a novembre e salvarla senza passare dai play out non si può etichettare in maniera diversa. Otto vittorie, 10 pareggi (l’ultimo sabato contro il Padova che ha fatto festeggiare i labronici) in 26 partite sono in ruolino di marcia importante (1,31 punti di media a partita), tanto importante che la proprietà è già al lavoro per blindare il suo tecnico - “Ripartiremo da Breda, in settimana voglio incontrarlo per mettere nero su bianco. Ha dato un’anima e un’organizzazione alla squadra. Sarà ancora lui il nostro allenatore” ha detto il patron Spinelli – per partire con ambizioni rinnovate nella prossima stagione.

Un cammino che non era partito benissimo, solo un punto nelle prime tre gare, ma che poi ha vissuto un lungo periodo positivo -8 risultati utili consecutivi a cavallo dell’anno, due sole sconfitte in 14 gare – interrotto solo da una mini serie negativa di quattro sconfitte di fila che aveva fatto tremare il Livorno e lo stesso Breda prima di un finale positivo che ha portato il Livorno a mantenere la categoria senza dover passare dagli spareggi. Qualcosa di difficilmente immaginabile lo scorso novembre.