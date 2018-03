Breda forza cinque. Difesa d'acciaio e gol... con un occhio al futuro

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda e il suo Perugia hanno messo le ali. Con il netto successo ottenuto oggi, e il 3-0 rifilato allo Spezia di Gallo, è arrivato il quinto successo di fila per il Grifo, che per uno scherzo di combinazioni nel calendario è anche il quarto in casa. Il Curi, dopo il ko del 2 febbraio contro il Cittadella, è diventato un fortino inespugnabile, come testimoniano le zero reti subite nelle quattro partite giocate da allora ad oggi tra le mura amiche. Il momento chiave della mutazione genetica si può forse individuare nel cambio di modulo operato da Breda, passato ad un 3-5-2 che nel tempo ha conferito sempre più certezze alla compagine perugina.

I numeri premiano l'operato del tecnico trevigiano, sotto il quale il Perugia, nell'anno solare 2018, ha conquistato più punti di qualsiasi altra squadra in cadetteria, eccezion fatta per lo schiacciasassi Empoli, formazione in corsa per la promozione diretta. La differenza l'ha fatta senz'altro la stabilizzazione della fase difensiva, passata anche dal calciomercato visti i nuovi innesti di due giocatori sempre titolari come Dellafiore e, soprattutto, Magnani. Dopo la partita di oggi l'imbattibilità di Leali, altro acquisto invernale, è salita a 351', con la speranza che non sia finita qui.

Inutile sottolineare quanto la proprietà e la società perugina siano contente del lavoro e del rendimento ottenuto dalla squadra con il nuovo allenatore. Tanto che il club umbro sta già puntando a blindarlo con un rinnovo di contratto, anche in vista della nuova stagione, che nelle idee del Grifo sarà da vivere ancora insieme.