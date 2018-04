Breda, l’eroe delle imprese sottovalutate

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Assunto con l’obiettivo di salvare il Perugia, Roberto Breda sta lavorando per predisporre il suo ennesimo miracolo in una carriera troppo spesso sottovalutata. Osservando la classifica di serie B, infatti, il dato incontrovertibile che emerge è legato proprio alle aspettative del Grifone, distante solo 5 punti da quel Frosinone che occupa la prima piazza delle squadre terrestri alle spalle dell’alieno Empoli di Andreazzoli. Un viatico invidiabile, un ritmo sostenuto che fa di quella umbra la realtà più in forma dell’intero torneo cadetto e che ha di fatto capovolto il mondo del Curi dopo un avvio di stagione stentato costato il posto a Giunti a fine ottobre. Il lavoro di Breda ha posto le radici da questo autunno, incrementandosi con qualità incontrovertibili e risultati che settimana dopo settimana hanno abbellito la classifica perugina sino al capolavoro ammirabile allo stato attuale delle cose. Una rivoluzione silenziosa, contrassegnata dal passaggio ad un 3-5-2 ermetico, sviluppatosi con il riscontro tangibile di ben 7 vittorie nelle ultime 8 partite, con soli due gol al passivo a fronte dei 15 realizzati. Insomma numeri da sogno, che giustificano voli pindarici e non spaventano Breda, uno che la scaramanzia la evita come la peste, quando si lavora, bene ed in silenzio, ci si può permettere anche questo.