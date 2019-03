© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato a Tuttosport del cambio di passo della squadra proiettata ora verso la salvezza: “Quando sono arrivato eravamo ultimi a 5 punti, con il morale a terra, una squadra depressa e un ambiente incandescente. Però ho avuto buone sensazioni da subito, ho trovato una squadra che si è messa a mia disposizione con la massima dedizione e un organico su cui poter svolgere bene un preciso lavoro e piano piano siamo riusciti a invertire la rotta. Qui ci sono valori morali e doti tecniche importanti oltre un’unità di intenti, tutti i ragazzi volevano riscattare l’avvio di campionato deludente e lavorando sodo sono riusciti a riemergere. Abbiamo ritrovato l’equilibrio, l’attenzione in fase difensiva che è frutto di una compattezza del collettivo che si muove in sincronia in ogni zona del campo e il merito di questo va sopratutto ai giocatori . - continua Breda – Ora che abbiamo un piccolo vantaggio dobbiamo cercare di aumentarlo perché questo è un campionato più difficile degli altri e basta poco per salire o scendere in classifica. Sarà dura, ma i ragazzi sono consapevoli di questo. Serie A? Ci sono andato vicino con il Latina nel 2014. Magari se in futuro vincerò un campionato di Serie B mi capiterà l’occasione di allenare in massima serie. Ma ora vivo il presente e il mio obiettivo è contribuire alla salvezza, poi a giugno vedremo che succederà”.