Breda si presenta: "Il Livorno non merita questa classifica"

Roberto Breda si è presentato questo pomeriggio come nuovo tecnico del Livorno: “Sono molto felice di essere qui, sono conscio di arrivare in una piazza di alto livello, in un momento non facile e al posto di un mister che ha fatto la storia di questa società. - continua Breda come riporta il sito del club labronico - Il lavoro e l’impegno saranno massimi, ho tante motivazioni e voglia di fare bene. Conosco i calciatori ed il campionato, il Livorno non merita questa posizione di classifica, dobbiamo salvarci”.