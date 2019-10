Breda su Livorno-Pisa: "Una partita da vivere o morire"

Vigilia di derby per il Livorno di Roberto Breda. Domani al Picchi arriva il Pisa e il tecnico dei labronici ha presentato in match in conferenza stampa: “Quella di domani non è una partita come tutte le altre, il derby ha un enorme peso specifico ed un’importanza che esula da quanto fatto finora. Dobbiamo fare una partita importante, giocarla come una finale. In settimana abbiamo incontrato i tifosi, è giusto che venga ribadita al gruppo l’importanza della sfida. Spesso partite di questo genere vengono decise da episodi, noi dovremmo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Sportivamente parlando è una partita da vivere o morire. Sulle scelte per domani:” Luci e Di Gennaro saranno convocati anche se non sono al meglio, dei due Andrea è più avanti di condizione. Domani dobbiamo essere bravi a sfruttare le caratteristiche di tutti, cambi compresi. Viviani e Rizzo? Non devono essere un alibi, domani potrebbero fare uno spezzone. Il Pisa si è reso protagonista di un buon avvio portato avanti dall’entusiasmo dello scorso anno, dentro un derby dire in anticipo cosa succederà non è facile; loro sono una buona squadra dai valori importanti ma per noi giocare in casa dovrà essere un vantaggio.”