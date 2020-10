Brescia, annullata anche la seduta pomeridiana: il comunicato del club

Il Brescia, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato l'annullamento della sessione programmata oggi pomeriggio. Ecco la nota ufficiale delle Rondinelle:

"Brescia Calcio comunica che, per via dell'impossibilità di completare la sanificazione di tutti gli ambienti (essendo giorno festivo), la seduta di allenamento prevista per oggi pomeriggio è stata annullata. Il Club, nel rispetto delle norme medico-sanitarie anti Covid-19, ha preferito convocare nuovamente i biancoazzurri per domattina quando ci si potrà allenare in totale sicurezza. Sempre nella giornata di domani è previsto il secondo giro di tamponi per tutto il Gruppo Squadra".