Brescia-Ascoli 1-1, le pagelle: Chiricò indemoniato, Papetti poco lucido

BRESCIA-ASCOLI 1-1

Marcatori: 1' Cavion (A), 32' Donnarumma (B)

BRESCIA

Joronen 6 - Non viene particolarmente impegnato dagli attaccanti dell'Ascoli: incolpevole in occasione della rete segnata da Cavion ad inizio partita.

Matějů 5,5 - Non è sempre impeccabile sulle palle alte, inizialmente fa una fatica atroce nei duelli con Chiricò ma col passare dei minuti trova le misure riuscendo spesso a contenere le accelerazioni dell'ex Monza. E' il giocatore preso maggiormente di mira da Delneri nel corso del match con continui richiami da bordocampo.

Chancellor 5,5 - In ritardo sul gol di Cavion, al 15' ha una ghiotta occasione per firmare il pareggio sugli sviluppi di un corner ma Leali, con uno straordinario intervento, gli nega il primo centro stagionale. Da una sua ingenuità nasce il contropiede di Chiricò che porta al rosso diretto per Papetti.

Papetti 5 - Troppo ingenuo fin dalle prime battute, il classe 2002 compie una serie di interventi scorretti, alcuni dei quali anche senza un motivo particolare, in zone del campo tutt'altro che pericolose. Ad inizio secondo tempo, visto il netto divario con Chiricò, decide di stenderlo da dietro: fallo da ultimo uomo che gli costa l'espulsione diretta.

Martella 6,5 - Il Brescia è più pimpante sulla corsia di destra in avvio, poi comincia a spostarsi anche sul versante opposto ed allora ecco l'entrata in scena dell'ex Crotone. Tanti palloni giocati, bravo in fase di contenimento e sempre sul pezzo quando c'è l'opportunità di affondare il colpo.

Špalek 6 - Tanti traversoni verso il centro dell'area ma la precisione è poca, niente da fare per i compagni appostati a due passi da Leali (Dal 62' Morosini 6 - Fa di tutto per mettersi in mostra ma non ha particolari occasioni per far male ai bianconeri)

Dessena 6 - Solita partita di qualità e sostanza al centro del campo per l'esperto calciatore delle "Rondinelle".

Labojko 6 - Protagonista in occasione del pari di Donnarumma con una gran giocata a liberare Ayé, ci mette poco ad ambientarsi in un mondo tutto nuovo per lui (Dall'80' Ghezzi s.v.)

Zmrhal 5.5 - Poco al centro della manovra della sua squadra, quasi spaesato in certi frangenti (Dal 63' Van de Looi 5,5 - L'ex Groningen non fa nulla di particolarmente rilevante)

Ayé 6,5 - Delizioso controllo a seguire e grande cross basso verso il centro dell'area piccola per il tap-in di Donnarumma che vale l'1-0. Più tardi va anche vicino alla gioia personale, Leali gli dice di no.

Donnarumma 6,5 - Segna sempre lui, c'è poco da fare: gol dei più semplici da zero metri su assist di Ayé. Sostituito dopo l'espulsione di Papetti, parte una discussione accesa con Delneri: prevedibile, vista la sua voglia matta di giocare e far gol (Dal 57' Mangraviti 5,5 - Appena entrato va ad un passo dall'espulsione con un fallo al limite dell'area di rigore, poi per poco non manda in confusione Joronen con un retropassaggio sul pressing alto di Cavion)

ASCOLI

Leali 6,5 - E' una delle certezze su cui Bertotto farà affidamento in questa nuova stagione: protagonista di due parate di livello assoluto prima su Chancellor, nel primo tempo, e poi sul tiro-cross di Spalek sporcato da Corbo, nella ripresa.

Pucino 6 - Non è il suo pomeriggio ideale, ha abituato a prestazioni di caratura decisamente più elevata ma si limita a portare a termine il proprio compito senza particolari sbavature.

Corbo 6.5 - Spesso arriva in ritardo sui calci piazzati, ma è bravo a controllare, per quanto possibile, le iniziative di Donnarumma e Ayé. Scelte di tempo giuste e chiusure da giocatore maturo: è solo un 2000 alla prima esperienza in B, ma a guardarlo non si direbbe affatto.

Avlonitis 6 - Al debutto in B, ci mette la grinta giusta dimostrando di avere un carattere da guerriero: qualche volta, però, è ingenuo nei duelli con Ayé, che se lo mangia ad esempio in occasione dell'azione del pari.

Sarzi Puttini 5,5 - Buona la prima, ma non troppo, in maglia Ascoli per l'ex terzino del Carpi, sicuramente più in luce nei primi 45' ma comunque non così male nel rendimento anche nella seconda fase (Dall'81' Padoin s.v.)

Cavion 6,5 - Neanche il tempo di far trascorrere un minuto sul cronometro che arriva il suo gol: bravissimo a leggere il lancio di Buchel e ad infilare Joronen con un preciso colpo di testa da distanza ravvicinata. Nell'intervallo rilascia alcune dichiarazioni che sembrano far presagire ad un suo addio alla causa (Dal 67' Eramo 6 - Trenta minuti di sostanza per l'ex giocatore dell'Entella)

Buchel 6,5 - Assist perfetto per il gol di Cavion dopo quaranta secondi, la sua esperienza fa la differenza in positivo in una partita complicata contro una formazione appena retrocessa dalla Serie A (Dal 67' Petrucci 5,5 - Prestazione non eccezionale)

Šarić 6,5 - Grande impatto con la nuova realtà bianconera, tanti palloni toccati e smistati nel reparto avanzato oltre ad una grandissima occasione sciupata al 95': avrebbe potuto portare i tre punti nelle Marche, invece...

Cangiano 5.5 - Quando ne ha la possibilità non esita ad affondare il colpo ma è ancora abbastanza acerbo davanti alla porta, mettendo in luce la sua poca abitudine a giocare match di questo livello. Bravo comunque a provarci ma c'è da migliorare al più presto (Dal 60' Matos 5,5 - Il suo ingresso in campo non cambia in alcun modo le sorti della partita: tocca pochissimi palloni senza mai rendersi pericoloso)

Bajic 6,5 - Fa da riferimento centrale nel tridente d'attacco bianconero, non viene servito con continuità ma quando gli capita il pallone tra i piedi riesce sempre a dire la sua (Dall'81' Vellios s.v.)

Chiricò 7,5 - Fantasia e qualità sulla corsia di destra, indemoniato soprattutto all'inizio poi l'Ascoli si sposta dalle parti di Cangiano. Qualche minuto di "riposo" per l'ex Monza, che si riaccende nel momento del bisogno deliziando i pochi presenti al "Rigamonti" con giocate di assoluto spessore. Gran colpo della dirigenza bianconera, continuando così potrà ritagliarsi certamente grandi soddisfazioni.