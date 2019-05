© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia può festeggiare la promozione in Serie A con due turni di anticipo, in caso di vittoria nel match delle 18 contro l'Ascoli. La formazione di Vivarini è già aritmeticamente salva, ma avrà motivazioni per rovinare la giornata alle rondinelle. Queste le formazioni ufficiali del match:

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini.

ASCOLI (4-3-3): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic, Ardemagni, Chajia. All. Vivarini.