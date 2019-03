Brescia, Bisoli al 90': "Siamo abituati a non mollare mai"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia e match winner nella sfida contro il Cosenza, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Questa vittoria non profuma di niente, oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita e interpretare le partite come abbiamo fatto nel secondo tempo"

Segnate sempre nel finale. "Noi siamo abituati a non mollare mai, non è un caso segnare sempre nel finale. Abbiamo una grande mentalità, siamo un grande gruppo. Dobbiamo continuare così".

È stata una risposta alle critiche dell'ultimo periodo. "Quando vieni da tre partite non è mai facile. Ci vuole grande equilibrio, piedi per terra e testa al posto giusto. Noi sappiamo che siamo una grande squadra, non abbiamo paura di nessuno. Lotteremo partita dopo partita".

Ora riposate. Sarà un fattore determinante? "Ci fa solo bene, abbiamo bisogno di tirare il fiato. Poi saremo pronti per lavorare per nuove battaglie".

Mancare la promozione diretta sarebbe un fallimento? "Non voglio sentire questi discorsi, ci vuole equilibrio".

Che obiettivo ti poni? "Non mi pongo nessun obiettivo, voglio raggiungere quello di squadra. Quello personale non mi interessa".

Tuo padre ha detto che spesso esageri nell'autocritica. "Abbiamo uno staff e ho una grandissima famiglia, mi fanno rimanere con la testa a posto perché io sono un po' pignolo. Cerco di essere un professionista, ma la strada è ancora lunga".