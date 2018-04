Brescia, Bisoli: "Sette punti in tre gare buon bottino ma aumentiamolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia e autore del gol vittoria nella sfida contro il Venezia, ha così parlato in zona mista: "Una vittoria importante, che ci dà grande fiducia. Sette punti in tre gare sono un buon bottino, ma serve aumentarlo anche con il Carpi. Prepariamo sempre molto bene, le partite, ma non tutte le volte si riesce a vincere. Stavolta abbiamo insistito molto sulle seconde palle ed è andata bene. Volevamo fortemente questi tre punti e li abbiamo ottenuti con grande determinazione. Il mio gol? Bravo Furlan, che mi ha servito un ottimo assist", le sue dichiarazioni riprese da bresciaingol.it.