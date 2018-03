Brescia, Boscaglia: "A Bari non sarà una passeggiata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Bari analizzando le diverse defezioni fra nazionali e infortunati: "C'è qualche assenza, ma i giocatori ci sono e in campo ne vanno sempre undici. Andiamo a Bari sapendo che non sarà una passeggiata Loro sono un ottimo gruppo, con giocatori di categoria anche superiore e noi non possiamo sbagliare l'approccio alla gara, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di sabato scorso con aggressività perché di fronte abbiamo una squadra costruita per vincere. - continua Boscaglia come riporta Bresciaingol.it - In questo momento dobbiamo pensare a una gara per volta, negli ultimi tempi abbiamo spesso giocato lontano dal Rigamonti e di conseguenza aspetto con interesse le prossime due gare casalinghe di fila. Giovani? Mi piace molto lavorare con i giovani, assorbono tutto, sono come spugne e il Brescia così come negli anni passati ha a disposizione giovani interessanti che bisogna farli crescere nel modo giusto”.