Brescia, Boscaglia: "A La Spezia dobbiamo fare punti"

© foto di Federico Gaetano

Trasferta a La Spezia per il Brescia di Roberto Boscaglia. Il tecnico delle Rondinelle ha parlato del match in conferenza stampa (fonte Bresciaingol.com): ”In questo momento è la gara più importante della stagione e dunque il nostro obiettivo è quello di far punti. Abbiamo interpretato molto bene la sfida con il Carpi ed è proprio da qui che la squadra deve ricominciare… E dovrà farlo anche per tutte le prossime gare perché abbiamo visto che nessuno ti regala niente. Allarme difesa? A questo punto della stagione è difficile trovare squadre che numericamente sono nelle migliori condizioni. Sia noi che lo Spezia abbiamo degni sostituti e ci adatteremo. Tra l’altro succede spesso che negli infrasettimanali si cambi qualcosa a livello di organico, magari per far ‘respirare’ qualche giocatore. La classifica? Rispetto a qualche settimana fa è decisamente migliorata, ma bisogna prestare sempre molta attenzione, su ogni campo bisogna far punti nonostante ci siano scontri diretti bisogna fare in modo di racimolare sempre qualcosa perché non possiamo stare tranquilli”.