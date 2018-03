Brescia, Boscaglia: "Cellino ha provato a caricare tutto l'ambiente"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Boscaglia, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pescara: "Contro il Bari è stata una prestazione negativa, la squadra di Grosso è stata superiore sotto ogni punto di vista. Il Pescara? È una squadra costruita per competere per altri obiettivi, adesso stanno vivendo un periodo di sofferenza. L'incontro con il presidente Cellino? È stato positivo, ha cercato di caricare tutto l'ambiente. La nostra media punti casalinga è molto buona, sappiamo tutti che giocare in casa garantisce ulteriori motivazioni”.