Brescia, Boscaglia: "Complimenti alla squadra, il Palermo si è accontentato del pareggio"

Brescia-Palermo 0-0

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, tecnico del Brescia, a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Palermo:

"Mi è rimasta solo un po' di voce (ride, ndr). Le assenze hanno pesato, per noi come per il Palermo. Molti giocatori oggi in campo non avevano la giusta condizione. Avevamo un problema a sinistra, Furlan ha fatto una grande gara anche se ha un'indole molto più offensiva. Faccio i complimenti alla squadra, ha fatto una grande partita, tenendo bene il campo e costruendo 3 occasioni nitide da gol. Il Palermo ha fatto la sua partita, ci ha impensierito e messo in difficoltà più volte, ma siamo noi che abbiamo cercato di più la vittoria. Nel finale è risultato evidente questo, anche i loro cambi sono stati molto difensivi. Ora dobbiamo cercare di migliorare la nostra condizione fisica, deve essere ottimale in questo campionato. Manca esperienza in mezzo al campo? Dobbiamo lavorare con i giovani che abbiamo, che sono di grande prospettiva come Ndoj e Machin, che ha tanta qualità e ha bisogno di libertà. Le condizioni di Coppolaro? Domani dagli esami strumentali sapremo qualcosa di più"