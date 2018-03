Brescia, Boscaglia di nuovo in bilico. Festa possibile sostituto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Novara in uno scontro diretto per la salvezza il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia torna in bilico e potrebbe essere esonerato per la seconda volta in questa stagione dal presidente Massimo Cellino. Lo rivela Sky Sport spiegando che il numero uno delle Rondinelle starebbe pensando di affidare la squadra a Gianluca Festa, ex tecnico di Cagliari e Como.