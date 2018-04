Brescia, Boscaglia: "Dobbiamo approfittare del buon momento"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Brescia, alla vigilia della sfida con il Carpi: "Ci sono sempre meno partite, ma molti scontri diretti, la gara con il Carpi è importante perché in caso di risultato positivo la classifica prenderebbe un’altra fisionomia e ci farebbe respirare. Carpi con il peggior attacco? A volte le statistiche non corrispondono alle potenzialità di una squadra. Il Carpi ha una buona continuità, ha un pacchetto difensivo solido, è insidioso nelle ripartenze e allo stesso tempo sa giocar bene la palla, ecco perché la gara sarà decisamente complicata. Noi stiamo bene e dobbiamo approttiarne giochiamo in casa e arriviamo da buoni risultati, di conseguenza dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. E anche fisicamente la squadra sta rispondendo bene, anche sotto questo aspetto sono abbastanza soddisfatto, quasi mai abbiamo dato l’impressione di essere giù di tono anche nelle gare perse. La mia gestione? Nelle 21 partite devo dire che abbiamo fatto bene ma serve continuare a tenere questo trend anche perché il finale di stagione è molto diverso dagli anni precedenti in cui c’erano squadre che avevano mollato In questo campionato è tutto diverso e dunque sarà battaglia per tutti", riporta Bresciaingol.it.