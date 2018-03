Brescia, Boscaglia: "Dormo sonni tranquilli. Noi concentrati sul Novara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro il Novara ha parlato Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia: "Noi lavoriamo come sempre sull’obiettivo e in particolare su quello che ci attende domani a Novara. Le scelte societarie non ci devo interessare soprattutto alla vigilia di una sfida così importante. Panchina a rischio? Sono concentrato solo sulla gara, sotto questo aspetto dormo sogni tranquilli e questo non vuol dire che non sia a rischio, professionalmente non sono queste le cose che mi fanno paura. Ritorno a Novara? Ritroverò un ambiente che conosco bene e gente con cui ho avuto un buon rapporto. Non può essere una partita come le altre, ma in campo poi c’è una sfida da affrontare e dobbiamo essere pronti", le dichiarazioni riprese da bresciaingol.com.