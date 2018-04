Brescia, Boscaglia: "Entella avversario ostico, ma dobbiamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa della sfida salvezza contro la Virtus Entella: “Mi attendo una gara difficile perché l'Entella fuori casa ultimamente sta facendo piuttosto bene, ma per noi questa gara è importantissima e la dobbiamo vincere. Giocare al Rigamonti ci fa sentire più protetti e così ci riesce più facile giocare per questo dobbiamo sfruttare l'occasione per ottenere il massimo e conquistare tre punti importantissimi per il nostro obiettivo. - conclude Boscaglia come riporta Bresciaoggi.it - Quello che veramente fa la differenza in campo non è tanto l'assetto quanto la voglia che si ha di vincere, e di conseguenza l’atteggiamento propositivo e grintoso da tenere in campo".