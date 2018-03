Brescia, Boscaglia: "Gran rapporto con Cellino, vittoria importantissima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia, è intervenuto al termine del match vinto contro il Pescara (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Abbiamo visto una squadra incontenibile.

"Abbiamo bisogno di tutti, siamo corti come attaccanti. Abbiamo bisogno dei gol dei nostri bomber. Una partita che è iniziata bene, ma abbiamo concesso il gol. Nel secondo tempo abbiamo dominato a tratti la partita. All’ultimo abbiamo rischiato, ma nel secondo tempo abbiamo offerto una prestazione di livello, di grande intensità".

Che rapporto hai con Caracciolo?

"Assolutamente sì, una delle caratteristiche è che non è presuntuoso. È un ragazzo tranquillo, si fa ascoltare soprattutto quando non parla. Questo aiuta tutti, il rapporto tra me e lui è fantastico, non ci sono problemi. Poi uno deve fare delle scelte tecniche, dobbiamo preservarlo. Ho un grande rapporto anche con Cellino".

Che problema ha Cellino con Caracciolo?

"Lo sa anche il presidente, parliamo di preservarlo ogni tanto. Poi quello che si dice non è del tutto vero. Siamo veramente in una situazione tranquilla, soprattutto nell’ultimo mese. Lavoriamo tranquillamente, nonostante i risultati. Si deve solo lavorare e tirarci fuori da questa situazione".