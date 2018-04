Brescia, Boscaglia: "Non siamo ancora salvi e non dobbiamo mollare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cesena, ennesimo scontro salvezza, e dell'ottimo momento di forma della squadra reduce dalla vittoria di La Spezia: “Non abbiamo ancora tagliato il traguardo e dobbiamo quindi continuare a pensare partita dopo partita e raccogliere il maggior numero di punti. Finora abbiamo cercato di gestire bene le forze e in questo senso ci ha agevolato avere una squadra giovane. Stiamo bene e in campo lo stiamo dimostrando, ma credo che anche sotto l’aspetto della condizione fisica bisogna valutare ogni singola gara, questo finale di stagione sarà intensissimo. - conclude Boscaglia come riporta Bresciaingol.it - La cosa che mi ha fatto più piacere negli ultimi turni è che chi ha giocato poco ha dato ottime risposte e contribuito ai successi della squadra. Cesena? Sarà come sempre una gara difficile e complicata, lo so che lo dico sempre, ma è così che la penso. Sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere e salvarci, che è il nostro obiettivo quest'anno, e speriamo di riuscire a farlo sabato”.