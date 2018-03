Brescia, Boscaglia non vuole cambiare. Cellino cosa dirà?

© foto di Federico Gaetano

Spazio alla sfida contro il Novara sul Giornale di Brescia che fa il punto sulla formazione che Roberto Boscaglia ha intenzione di mandare in campo e ipotizza la reazione del presidente Massimo Cellino. “Boscaglia (per ora) non vuole cambiare. Avanti con il 4-2-4, Cellino cosa dirà?” è il titolo del quotidiano che ricorda come il numero uno bresciano abbia chiesto maggiore copertura in mezzo al campo e pungolato il tecnico anche pochi giorni fa spiegando che la rosa delle Rondinelle vale più dell'attuale posizione in classifica. Boscaglia prosegue però sulla sua strada e anche contro il Novara non si attendono grandi novità nello schieramento.