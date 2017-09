Brescia, Boscaglia: "Sul mercato è arrivato quello che serviva"

© foto di Federico Gaetano

Tempo di conferenza stampa per il Brescia, con mister Roberto Boscaglia che, come riportato da bresciaingol.com, fa il punto della situazione a mercato concluso:

“Come tutti gli allenatori non si vedeva l’ora che finisse il mercato, ci sono delle partite da preparare e farlo con giocatori che a volte non si sa se restano o meno non è mai facile sotto l’aspetto mentale. Il Brescia ha preso tanti giovani di prospettiva, ma anche qualche ragazzo più esperto, diciamo che è arrivato quello che serviva”.

Proprio parlando dei nuovi acquisti: “Martinelli, Furlan, Pelagotti, Cancelotti hanno sempre lavorato e di conseguenza saranno a disposizione. Furlan titolare? E’ sicuramente un giocatore pronto che conosco e che abbiamo seguito, non ha mai lavorato con la squadra e quindi valuteremo il suo impiego”.

Trattando invece delle ultime cessione, Gagno e Coly: “Dispiace tanto averli persi. Gagno è un ’97 che ha bisogno di giocare tante partite, si sono fatte delle scelte, quella di Coly è una cessione che andava fatta. Cosa vuoi dire alla società davanti ad una richiesta del genere? E anche per Coly sarà un’esperienza straordinaria”.

Ma alle porte c'è anche un'importante sfida, la seconda di campionato, che vedrà le Rondinelle esordire tra le mura amiche contro il Palermo: "Palermo? Stessa rosa dello scorso anno, anche le seconde linee sono giocatori di assoluta importanza. E’ una squadra di primo livello quando sarà poi al completo diventerà un organico difficile da battere. Noi siciliani abbiamo sempre visto Palermo, così come Catania, squadre importanti, punti di riferimento, ma noi come Brescia metteremo in campo una formazione degna di questo palcoscenico nonostante qualche assenza”.