Brescia, Boscaglia: "Viviani è interessante, merita questa possibilità"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Brescia Roberto Boscaglia in vista della sfida contro il Bari: “La formazione? non dobbiamo dare vantaggi agli avversari, quindi lo vedrete in campo. Dobbiamo fare una partita di coraggio contro una formazione candidata a giocarsi la promozione in Serie A assieme a tante altre. Sappiamo che è una squadra votata all’attacco, ha tanti palleggiatori e tanta qualità. Vorranno lavorare in questo modo, proponendo gli esterni bassi, noi dobbiamo essere bravi ad arginare tutto quanto, a palleggiare e a crearci le possibilità. Viviani? Mi aspetto che faccia le cose che fa in allenamento. È un giocatorino interessante, deve migliorare tanto a livello tecnico tattico ma anche strutturale, quindi fisico. Può venire fuori se lavora sempre così, noi dobbiamo dargli la possibilità. Abbiamo emergenza a metà campo, è un ragazzo che merita questa opportunità”.

Nelle ultime tredici gare solo una volta la porta è rimasta inviolata. “Non credo, siamo comunque tra le prime dieci migliori difese, questo la dice lunga sebbene sia una classifica che non ci sorride. Se si vogliono preparare buone trame offensive a volte serve scoprirsi. Abbiamo anche cambiato modulo, dobbiamo lavorare cercando di costruire superiorità numerica sugli esterni. Sono situazioni che naturalmente vengono in itinere durante la partita, episodi su cui bisogna adattarsi. La trasferta? Quando si gioca alle 20:30 è inutile venire il giorno prima, siamo partiti stamattina, i giocatori hanno dormito con le loro famiglie”.