Brescia, Caracciolo a un bivio: ancora in campo o dietro una scrivania

Il Brescia non vuole perdere Andrea Caracciolo anche se per lui pensa più a un futuro dietro una scrivania che ancora in campo. Secondo quanto riferito da Bresciaoggi il club avrebbe offerto all'Airone un contratto pluriennale per lasciare il calcio giocato, lasciando comunque aperta l'ipotesi di un rinnovo annuale qualora decidesse di continuare a giocare. Non un aut aut quindi, come era emerso in un primo momento. Sul giocatore però incombe il Padova che avrebbe pronta una maxi offerta da sottoporgli.