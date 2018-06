Brescia, Caracciolo: "Futuro? Nei prossimi giorni la decisione"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Trecento tifosi per Andrea Caracciolo. Una serata per lo storico capitano del Brescia, con l'Airone che ieri sera ha ricevuto l'omaggio dei tifosi davanti al Rigamonti. Lo stesso Caracciolo, che dovrà scegliere se continuare a fare il calciatore o accettare un ruolo da dirigente, ha voluto ringraziare tutti i suoi tifosi con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Ancora oggi non mi sembra vero. Tutta quella gente, solo per me! Devo aver fatto proprio grandi cose con quella maglia.. ma io non ho fatto niente se non divertirmi ogni volta che l’ho indossata. È lei che ogni volta che la indosso mi carica. È lei , così bella, che mi emoziona. È lei che sa farmi andare oltre ai dolori, ai malesseri, alle difficoltà come a volte è capitato: Lei sa come tirare fuori il meglio di me. Io, l’ho solo sempre amata e rispettata. Grazie di cuore a tutti voi che eravate presenti ieri sera, grazie anche a chi non c’era ma tifa Brescia. In settimana deciderò per il meglio insieme al presidente , ma ieri sera è stata molto importante per me. GRAZIE BRESCIA!"